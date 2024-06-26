ضبط عامل في الدقهلية بحوزته 17 ألف قطعة ألعاب نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية من ضبط (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة)؛ لقيامه بالإتجار في الألعاب النارية متخذاً من مخزن خاص (ملحق بمنزله) مكاناً لتخزين الألعاب النارية.

وعثر بداخل المخزن على (قرابة 17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية والإتجار فيها والعمل على ملاحقة وضبط القائمين على هذا النشاط الإجرامي.