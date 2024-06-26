شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل مقار جديدة لأقسام الجوازات بعدة محافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي الأربعاء، 26 يونيو 2024 02:58 م

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية فى التشغيل الفعلى لأقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) لتلبية واستيعاب احتياجات المواطنين المترددين عليهم. وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجى.

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (1)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (2)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (3)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (4)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (5)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (6)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (7)

أقسام جوازات (العجوزة ثان – السنبلاوين – دسوق - الشيخ زايد) (8)

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