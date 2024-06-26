"خرطوشة أخرجت أشلاؤه".. الإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل مواطن بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -رمضان يونس:

أصدرت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الناصر حسانين، حكما بالإعدام شنقًا للمتهم بقتل مواطن بأكتوبر.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الناصر محمد حسانين صالح، وعضوية المستشارين كلًا من شريف محمد رشدي و عماد الدين عيسي أحمد الخولي وعمر محمد سلامة وسكرتارية خالد شعبان وطلعت عبده ورأفت عبد التواب.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقاتها بالقضية رقم ٨٧٧١ لسنة ٢٠٢٤ جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم ٣٣٧٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب الجيزة، أن المتهمان "حسن عبد العاطي وحسين صلاح" في يوم ٢٠١٤/٢/٢٤، بدائرة قسم أكتوبر أول، محافظة الجيزة، قتلا "عبد العادي سالم عبد الهادي"- عمدًا مع الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتوا النية على الإنتقام من المجني عليه وصمما على ذلك، لتنفيذ مخططهم، ليبحث الثاني على المجني عليه في كل موطن له، وحين استغرق المجني عليه في نومه بمسرح الواقعة، تمكن المتهمون الأول ورفيقه قتله غدرا واللذان أحرزا سلاحين ناريين -بندقتين آليتين- اعمدوها في جسد المجني عليه بفلذة كبده حتى انسكبت أشلاؤه قاصدين جميعا قلته، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة والمبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم الأول أحرز سلاحا ناريا مششخا- بندقية آليه سريعة الطلقات - حال كونه مما لا يجوز الترخيص فيه لتهم، كما أحرز ذخائر عدة طلقات مما تستعمل على السلاح الناري موضوع الإتهام الثاني حال كونه لا يجوز الترخيص فيه.