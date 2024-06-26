قطعهم بصاروخ وولع في جثثهم.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط قاتل والدته وشقيقيه بالغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، تفاصيل مقتل سيدة ونجليها بالغربية وضبط نجلها مرتكب الواقعة، حيث قطع أجسادهم بإستخدام صاروخ وأشعل النيران بهم.

تلقى مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بلاغامن إحدى السيدات – مقيمة بدائرة المركز بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

وبالإنتقال والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها وصاروخ كهربائي عليه آثار دماء ، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن "الغربية وكفر الشيخ" أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء ارتكاب الواقعة نجل وشقيق المجني عليهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكان إختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له، فقام بالتعدي عليهم باستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء في الحظيرة ولاذ بالهرب.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.