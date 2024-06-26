أخبار مصر

السكة الحديد: تعديل تركيب بعض القطارات على خطي "القاهرة - أسوان" و"القاهرة - مرسى مطروح"

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تعديل تركيب بعض القطارات على بعض الخطوط، وفق المواعيد التالية:

1- اعتبارا من الاثنين 1/7/2024

- تعديل تركيب قطار 1004 (القاهرة/ أسوان) ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 1205/ 1206 (القاهرة/ مرسى مطروح) ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

2- اعتبارًا من يوم الثلاثاء 2/7/2024

- تعديل تركيب قطار 81 (أسوان/ القاهرة) ليتكون من 9 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جدوله الحالي.
- تعديل تركيب قطار 1209/ 1208 (مرسى مطروح/ القاهرة) ليتكون من 9 عربات ثالثة تهوية ديناميكية + عربة بوفيه تهوية ديناميكية وبنفس جدوله الحالي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا