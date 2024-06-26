رئيس الأركان يبحث مع نظيره بجمهورية إفريقيا الوسطى أفاق التعاون العسكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، بالفريق أول زفرين مامادو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً، حيث أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

تناول اللقاء - الذي حضره عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار داخل القارة الإفريقية، وكذلك مناقشة سبل دعم وتطوير أفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عمق علاقات الشراكة التي تجمع القوات المسلحة المصرية ونظائرها بالدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بتنامي آفاق التعاون بين البلدين؛ على نحو يلبي المصالح المشتركة في المجالات العسكرية والتدريبية.

من جانبه، نوه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إفريقيا الوسطى بعمق الروابط والعلاقات التي تجمع مصر وإفريقيا الوسطى، مشيداً بالجهود المصرية لدعم الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

