شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم خاص لفرسان الكلمة والصورة فى ملحمة غزة بضيافة الخليج 365.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

كرمت مؤسسة الخليج 365 نخبة من الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، وذلك تقديرا لدورهم البارز في تغطية ونقل جميع أحداث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وبثهم ما يجرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة على مدار الأعوام الماضية.

واستقبل أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365، وعلا الشافعي رئيس التحرير، ومحمود جاد مساعد رئيس التحرير الوفد الضيف، وسط حالة احتفاء من كافة العاملين في الصحيفة.

بدورها، أكدت علاء الشافعي في رسالتها للزملاء الحضور على أن خطوة تكريم الصحفيين الفلسطينيين هي أقل ما يمكن تقديمه للزملاء في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيرة إلى المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لسكان قطاع غزة منذ حوالي تسعة أشهر والتي تستهدف فيها الأطقم الصحفية، لافتة إلى أن المؤسسات الصحفية المصرية وفي مقدمتهم تقدم كل الدعم والتقدير لكافة الصحفيين الفلسطينيين، مضيفة: رسالة احترام وتقدير وثناء على دوركم الكبير.. الشعب المصري يقف إلى جانبكم في هذه الظروف الصعبة في غزة.



أكرم القصاص وعلا الشافعي خلال تكريم الوفد الفلسطيني



فيما رحب الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة الخليج 365 بالصحفيين والصحفيات في رسالتهم السامية بنقل ما يجري في غزة والأراضي الفلسطينية، وذلك القصف المستمر واستهداف الأطقم الصحفية والنازحين منذ 7 أكتوبر الماضي، مشيدا بالدور الكبير للصحافة الفلسطينية في نقل حقيقة ما يجري على الأرض مع عدم توفر أبسط الإمكانية لأداء عملهم المهني.



فيما تحدث سلمان بشير عضو لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في القاهرة عن التحديات التي تواجه الصحفيين لاسيما في قطاع غزة مع استمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه الغاشم والمستمر على قطاع غزة.



صحفيات غزة خلال زياتهن لليوم السابع



بدوره، أثنى عضو لجنة الصحفيين الفلسطينيين في القاهرة أشرف الهور على الجهود الكبيرة لكافة الصحفيين والصحفيات في غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، وتطرق إلى التحديات التي تواجه كافة العاملين في الإعلام والصحافة داخل غزة مع انقطاع الإنترنت والكهرباء.



شملت قائمة الزملاء الحاضرين للتكريم، أمير الترك مصور قناة الحرة في غزة، الصحفي والإذاعي الفلسطيني عبد الحميد عبد العاطي، الصحفي عبد الناصر أبو عون، أشرف الهور عضو لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، سلمان بشير عضو لجنة نقابة الصحفيين الفلسطينيين في مصر، محمد أبو نحل مصور في قناة ABC الأمريكية في غزة، الصحفي الرياضي أحمد محمد النجار، المصور عادل هنا مصور AP في غزة، والمصور بوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" رافي الملح، مدير تحرير شبكة نوى في غزة منى زكي خضر، مراسلة قناة CGTN الصينية في غزة نور حرازين، مصور صحيفة لوموند الفرنسية في غزة نضال رحمي، الصحفي يونس أبو جبل، الإعلامية هنا عليوة، نضال شامية صحفي في تليفزيون فلسطين، أحمد سالم معمر مصور صحفي حر، معمر أبو طبيخ مصور تليفزيون فلسطين، ياسر قديح مصور وكالة أنباء الصين (شينخوا)، أحمد سهمود صحفي فلسطيني، خولة الخالدي مراسلة العربية والحدث، أحمد حرب مراسل قناة العربية.



تكريم الوفد الصحفى الفلسطينى فى الخليج 365



تكريم الوفد الصحفى الفلسطينى فى الخليج 365



تكريم الوفد الصحفى الفلسطينى فى الخليج 365