شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 2450 مواطنًا وتقديم الخدمات مجانًا بقافلة القومى للبحوث فى أطفيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المركز القومى للبحوث إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفى إطار الدور المجتمعى للمركز أطلق قافلة طبية اليوم الأربعاء.

وأوضح المركز أنه أطلق القافلة بمجمع الخليل الخيرى - مدينة أطفيح - محافظة الجيزة تحت رعاية الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومى للبحوث، برئاسة والدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية ورئيس القوافل الطبية .

وضمت القافلة العديد من أطباء المركز في التخصصات المختلفة (الأطفال _ الرمد _ نساء و توليد_ أمراض باطنة وأمراض القلب _ أمراض جلدية _ أمراض المخ والأعصاب و طب الفم والأسنان) كما رافق القافله العيادات المجهزه المتنقله الخاصه بالمركز القومى التى نقوم من خلالها بفحص المرضى.

وقام الأطباء بالكشف على جميع المرضى، وصرف الأدوية اللازمة لهم مجانا من صيدليات المركز القومي للبحوث .

وأكد المركز القومى للبحوث عدد المستفيدين من القافلة حوالى 2450 مريضًا.



قافلة القومى للبحوث



المركز القومى للبحوث



جانب من القافلة