شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.. نسبة تعاطى سائقى حافلات المدارس 0.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى ملف مكافحة تعاطى المخدرات في مصر اهتماما كبيرا من الدولة ونجح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق في تنفيذ حملات الكشف عن تعاطى المواد المخدرة لسائقى الحافلات المدرسية، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم والصحة ونجحت حملات الكشف فى خفض نسبة التعاطى بين سائقى المدارس إلى 0.4% بعدما كانت 12% عام 2017

ويحتفل العالم اليوم الأربعاء باليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها ، كما يقوم صندوق مكافحة الإدمان بتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة في إطار الحرص على الوقاية أيضا توفير الخدمات العلاجية لأى مريض الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" مجانا وفى سرية تامة .