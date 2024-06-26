"حرقت وشها بمياه مغليه داخل المدرسة".. قرار عاجل ضد موظفة بواقعة الطالبة كارولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

قضت محكمة جنح العمرانية، اليوم الأربعاء، بحبس موظفة شئون إدارية بمدرسة خاصة بالجيزة، 6 أشهر مع الشغل وكفالة مالية ألف جنيهًا، وتعويضًا مدنيًا 100 ألف جنيهًا؛ لاتهامها بسكب مياه مغلية على وجه الطالبة "كارولين مرقس" داخل المدرسة، ما أدى لإصابتها بحروق بالوجه والكتفين. وفق ما أكده رفعت سعدان محامي الطالبة.

وأدعي رفعت سعدان محامي الطالبة "كارولين" أمام محكمة جنح العمرانية، مدنيًا بمبلغ مالي قدره 100 ألف وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت بشأن الضرر الذي لاحق موكلته من حروق بجسدها.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بإحالة الموظفة إلى محكمة الجنح بتهمة الإصابة الخطأ، عقب إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها ألف جنيه.

المتهمة قالت أمام النيابة إنها لم تقصد إصابة المجني عليها، لافتة إلى أنها أمسكت بـ"الترموس" وألقت ما يحتويه من مياه ساخنة من شرفة الطابق الثاني بمبنى الشؤون الإدارية محل عملها، ولم تر التلميذة داخل الفناء، وفوجئت بإحداث ضجيج وحمل الصغيرة إلى المستشفى، فأنكرت ما نسب إليها من اتهام بإحداث إصابة الطالبة، قائلة: "محصلش".

وخلال التحقيق، قالت المجني عليها إنها بعدما انتهت من درس خصوصي بالمدرسة، وأثناء وقوفها مع زميلاتها لمراجعة مادة دراسية، نزلت عليها المياه لتصرخ من شدة الألم، ولم تدر بنفسها سوى بعد دخولها المستشفى.