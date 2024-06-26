خاص| بالأسماء.. إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية بسبب تأشيرات حج الزيارة - مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قرر أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلغاء تراخيص عدد من الشركات السياحية؛ لتواطئها في أزمة تأشيرات حج الزيارة هذا العام 1445 هجريًا.

ووفق مستند أرسلته "السياحة"، لغرفة شركات السياحة، وحصل الخليج 365 على نسخة منه، تم إلغاء تراخيص 12 شركة سياحية.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، الـ12 شركة التي تم إلغائها بالأسماء، كما يلي:

- مزار مصر للسياحة "ترخيص رقم 1999".

- اف تي إس ترافيلز "ترخيص رقم 3438".

- مازينكو للسياحة والسياحة العلاجية "ترخيص رقم 641".

- هيفردا ترافل إيجنس إيجيبت "ترخيص رقم 641 لسنة 1986".

- طيور الجنة للسياحة "ترخيص رقم 1800 لسنة 2009".

- المأمون انترناشيونال ترافيل "ترخيص رقم 1467 لسنة 2006".

- فايد للسياحة "ترخيص رقم 63 لسنة 1962".

- جيم للسياحة "ترخيص رقم 792 لسنة 1989".

- الفضل للسياحة "ترخيص لعام 2006"

- المصطفى للسياحة "ترخيص رقم 3314 لسنة 2011".

- اسباسي ترافيل "رقم ترخيص 2493 لسنة 2013".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناء على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين في الحج، ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها .

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أنه سيتم فتح تحقيق مع أى شركة رتبت سفر هؤلاء الحجاج المتوفين، بعيدا عن الأطر النظامية، وتحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية، ولم توفر لهم الخدمات اللوجيستية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات حاسمة، وتوقيع أشد العقوبات، التى تسهم فى عدم تكرار هذه المخالفات مرة أخرى.

وكانت وزارة السياحة والآثار، وجهت شركات السياحة المنفذة للحج، بشأن حال وجود حالات مفقودين أو تائهبن أو حالات مرضية بالمستشفيات ضمن الحجاج، مشيرة إلى أنه في هذه الحالات يجب إخطار الوزارة عن طريق مكتب مقر بعثة مكتب شؤون الحج السياحي بكلا من مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ حتى يتسنى إخطار الجهات الرسمية السعودية في أقرب وقت ممكن.

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