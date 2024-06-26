شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تصديري الأغذية: مستوردون من أمريكا أعلنوا نيتهم استيراد التمور المصرية والان مع تفاصيل الخبر

قال عماد شحاتة عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن التمور المصرية بدأت تلقى رواجاً في السوق الأمريكي خاصة بعد المشاركة بالمعرض الصيفي "فانسي فود" في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة summer fancy food 2024 خلال الفترة من يوم 23 إلي 25 يونيو 2024 حيث ابدى مستوردون من الولايات المتحدة نية فى استيراد شحنات من التمور المصرية.

وأكد عماد شحاتة في تصريحات خاصة، أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بقطاع التمور باعتباره أحد القطاعات الواعدة التى تسهم في تحقيق التنمية وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل، من خلال المشروعات الحديثة العملاقة، التي تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنخيل والتمور ومن بينها إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بإجمالي 2.3 مليون نخلة بمنطقة توشكي والعوينات.

وأشار إلى أن المعرض الصيفي summer fancy food 2024 في أمريكا شهد اقبال على الجناح المصري للتعرف على إمكانيات الصناعة المصرية في القطاعات المختلفة ، وهو ما يفتح الباب أمام دخول المنتجات الغذائية بصورة أوسع إلى السوق الأمريكي

وأضاف في تصريحات خاصة، أن القطاعات المشاركة في المعرض تمثل أطياف مختلفة من الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية منها التمور والأعشاب الطبية والمنتجات المجمدة وغيرها وهي قطاعات واعدة.

وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع إلي السوق الأمريكي بنسبة 22% لتسجل 67 مليون دولار في الربع الأول من 2024 مقابل 54.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي حيث يعد سوق المتحدة الامريكية من أهم الأسواق المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بما يعادل 4% من إجمالى الصادرات.