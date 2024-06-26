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هيئة البث الإسرائيلية: مسؤول أمني يؤكد مواجهة حزب الله في الشمال بعد رفح الفلسطينية

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن مسؤول أمني أكد أن العمليات بعد رفح الفلسطينية ستنتقل بشكل أساسي إلى جبهة الشمال لمواجهة حزب الله اللبناني، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، فى ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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