شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي بمستوطنة "حشمونئيم" خشية عملية تسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة "حشمونئيم" شمال غرب رام الله خشية عملية تسلل، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الاحتلال استهدف بغارتان بلدتي الخيام والعديسة جنوبي لبنان.

وذكر إعلام إسرائيلي، أن إدارة بايدن تعلن قلقها من إمكانية استخدام نتنياهو شحنات الأسلحة لفتح جبهة في الشمال مع حزب الله.