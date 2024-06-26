شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تواصل حملاتها لتنفيذ قرار غلق المحلات بمواعيد التوقيت الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل محافظة الجيزة شن حملات مكبرة على الأحياء لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحلات والورش بالمواعيد المحددة والخاصة بالتوقيت الصيفي، وترشيد استهلاك الكهرباء بشارعى النيل والمحطة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وشددت محافظة الجيزة على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات على جميع الأنشطة التجارية، للتأكد من التزامها بتنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بـمواعيد غلق المقاهي والمطاعم والمحال والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.

وشددت على استمرار جهود تنظيم الحملات الدورية لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال والباعة الجائلين على الطريق العام، مشددًا على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدى على أرصفة المشاة، وتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتكثف مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملاتها الميدانية للمرور على كافة المحال التجارية والورش والمطاعم والمولات لتحقيق الانضباط التام والتوعية بمواعيد الغلق الرسمية، وإخطار المخالفين بتنفيذ الغلق الفوري، وعدم تعريض أنفسهم للوقوع تحت طائلة القانون.