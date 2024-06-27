اللحظات الأولي لفتح مكتبة الإسكندرية أبوابها مجاناً أمام طلاب الثانوية العامة - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

توافد عدد من طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء، للمذاكرة داخل القاعات الخاصة بها.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المكتبة عن فتح أبوابها مجانا طوال أيام الأسبوع لطلاب وطالبات الثانوية العامة للمذاكرة بالتزامن مع فترة تخفيف أحمال الكهرباء.

وحددت إدارة مكتبة الإسكندرية مواعيد دخول الطلاب مجانا لتكون طوال فترة الامتحانات يوميا بما يشمل أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

ويسمح لطلاب الثانوية العامة دخول مكتبة الإسكندرية مجانا طوال فترة الامتحانات يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً ويومي الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.

وأتاحت مكتبة الإسكندرية قاعات الاطلاع الخاصة بها للطلاب خلال فترة الامتحانات، فيما يشترط لدخول طالب الثانوية العامة المكتبة مجانا للمذاكرة خلال تلك الفترة تقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب