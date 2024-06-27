شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: نتنياهو تفقد الحدود مع لبنان وتابع تمرينا عسكريا للواء المظليين الاحتياط 55 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تفقد الحدود الإسرائيلية مع لبنان، وتابع تمرينا عسكريا للواء المظليين الاحتياط 55، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وقالت خبراء لقناة القاهرة الإخبارية، أن تدريب لواء المظليين الاحتياط 55 في الشمال يعني سحبه من المنطقة الجنوبية لصالح العمل ضد حزب الله.