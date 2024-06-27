شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السورية: استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلى للجولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد شخصين وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي من اتجاه الجولان استهدف عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي، وأسقطت بعضها ووقعت بعض الخسائر المادية.

وقالت وزارة الدفاع السورية: "شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في المنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى استشهاد شخصين وإصابة عسكري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

