شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة بأهم الأسئلة.. أقوى مراجعة لطلاب الثانوية العامة فى مادة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية مراجعة نهائية شاملة لمادة التاريخ، تتضمن أهم أجزاء المنهج الدراسي في صورة سؤال وجواب، وذلك استعدادًا لأداء الامتحان السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2024.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية الشاملة، التي يقدمها ”الخليج 365”، يوميًا، لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.





































وقالت وزارة التربية والتعليم، إن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة 745 ألف و86 طالبا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية 11 لحمة و4 لجان إدارة على مستوى الجمهورية و1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية و7 لجان تقدير على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى 84 مركز لتوزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة سيتم تصحيحها إلكترونيا سواء الاختيار من متعدد أو المقالية، مشددة على أن هناك حوكمة شديدة في طريقة تصحيح الأسئلة المقالية حيث تصحح مرتين بواسطة اثنين معلمين، وإذا اختلفا في تقدير درجة السؤال يتم الاستعانة بمعلم ثالث للفصل بينهما، على أن تصحح الأسئلة عبر جهاز التابلت.