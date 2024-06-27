شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مشروع مدينة الأمل الجديدة بعزبة الهجانة والان مع تفاصيل الخبر

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حى مدينة نصر شرق، بالقاهرة، أن العقارات الجارى إزالتها بمطقة عزبة الهجانة – مدينة الأمل، بلغ 232 عقارا منهم مسجد و1166 شقة سكنية و224 محلا ومخزنا، وذلك ضمن مخطط تطوير جزء صغير من المنطقة على مساحة 10 أفدنة، ضمن توجه الدولة بتطوير المناطق العشوائية .

وأضاف "جودة" أنه حتى يوم الثلاثاء 25 يونيو، تقدم 748 من المواطنين القاطنين بالمنطقة المراد إزالتها بطلبات للتعويض، وعدد المتقدمين لشقق بديلة (141) حالة وتم صرف مبلغ 30 ألف جنيها قيمة إيجارية لهم لمدة 15 شهر، وعدد المتقدمين للتعويض المادي (596) حالة إجمالى الحالات التي تم إرسالها للمحافظة ( 577 ) حالة بقيمة مالية 219571225 جنيه وعدد الحالات التي تم صرفها من المحافظة للبريد (477) حالة بقيمة مالية 191252326 جنيها والمبالغ التي تم صرفها بالبريد حتى تاريخه 162638081 جنيه .

وأشار رئيس حى شرق مدينة نصر شرق، إلى أن عدد المتقدمين لمحلات بديلة (10) حالة تم تسليم (10) حالة خطاب تخصيص لأصحابهم وعدد (1) مخزن لم يبت في أمره للعرض علي اللجنة، كما تم إرسال (29) دفعة ل 577 حاله للصرف.