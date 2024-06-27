شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تقدم نصيحة هامة للحجاج العائدين من أداء مناسك الحج والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان، إن العائدين من أداء مناسك الحج يمكنهم الاتصال بالخط الساخن 105 عند الشعور بأى أعراض تتعلق بالأمراض الوبائية والمعدية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه يجب على أى حاج من العائدين من مناسك الحج عند الشعور بأعراض أمراض وبائية أو غير معتاد عليها عليه التوجه إلى أقرب مستشفى حميات أو الاتصال بالخط الساخن 105 الخاص بمتابعة الأمراض الوبائية، مشيرا إلى توفر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمطارات والموانئ.

يشار إلى أن الكروت الصحية الخاصة بمتابعة الحجاج تتضمن جميع بيانات الحاج بداية من الاسم والرقم القومى ورقم التليفون والعنوان والبعثة الذى كان تابع لها حتى يسهل الوصول إلى أى مصاب بشكل سريع وتوفير الرعاية الطبية له فور ظهور أى أعراض عليه.

جدير بالذكر أن إجراءات الحج الصحى مستمرة فى كافة المطارات والموانئ حتى انتهاء موسم الحج، موضحًا أن عيادات الحجر الصحى يتواجد بها فرق طبية على مدار 24 ساعة لاستقبال الحجاج، وتقوم هيئة الإسعاف بتوفير سيارات إسعاف فى جميع المطارات والموانئ لرعاية ونقل أى من الحالات التى تحتاج إلى رعاية طبية خاصة أو حتى النقل إلى المستشفيات.