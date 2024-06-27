شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف آخر موعد للتقدم لمنحة الابتكار فى العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، بوزارة التعليم العالى باب التقدم للنداء الثالث لمنحة "الابتكار في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والتصنيع"، كأحد آليات التمويل التنافسي التي تقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين، يوم 30 يونيو الجارى.

وتهدف المنحة إلى تعظيم الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي وتوظيفها لخدمة التنمية في المجتمع المصري في ضوء رؤية مصر 2030.

والجدير بالذكر أن هذا النداء المجال لاستخدام علوم الصدارة والتكنولوجيا البازغة في تطبيقات علوم المواد الحديثة، والأمن الغذائي وتقنيات الزراعة، وإنتاج الطاقة وتخزينها وإدارتها، وعلوم الحاسب، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومعالجة المياه والموارد، واستدامة البيئة والنظم البيئية، الطب والصيدلة، الهندسة الطبية الحيوية.

وسيتم تقديم الدعم للمشروعات على النحو التالي: مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري (بدون شريك صناعي)، مشروعات بحثية بتمويل يصل إلى 8 ملايين جنيه مصري في حالة وجود شريك صناعي (على أن يدفع الشريك الصناعي 20% من ميزانية المشروع)، وسوف يستمر دعم المشروعات المقبولة لمدة تصل إلى 3 سنوات.