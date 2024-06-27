شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة فى أفضل 300 جامعة عالمية بالتصنيف الأمريكى يو إس نيوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إنجاز جديد من سلسلة إنجازات جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، دخول الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة راقية عالمية بـ التصنيف الأمريكي US-News لعام 2024.



التصنيف الأمريكي US-News لعام 2024

ولأول مرة جامعة القاهرة تخترق حاجز افضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصصا الصيدلة والسموم بترتيب 12 عالمياً، ولأول مرة أيضاً تأتي الرياضيات في الترتيب 33 عالمياً وعلم البوليمر 44 عالميا، و7 تخصصات ضمن أفضل 100 عالمياً، وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية، لتتواجد 7 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص على مستوى العالم، وذلك من مجمل 2460 جامعة عالمية نشرهم المصنف.

وقال الدكتور الخشت، إن جامعة القاهرة جاءت في الترتيب العام 271 عالميًا في تصنيف (يو اس نيوز) الأمريكي متصدرة الجامعات المصرية، مضيفا أن الجامعة شهدت تقدمًا كبيرًا هذا العام حيث احتلت عام 2022 الترتيب 363 عالميا وفي عام 2017 كان الترتيب 450 عالميا وهو ما يوضح قدرة الجامعة علي التقدم في نفس التصنيف بنسبة 40% وهو ما يضع الجامعة بجدار ضمن أفضل 1% من جامعات العالم.

وأكد الدكتور الخشت، على تحقيق الجامعة إنجاز كبير على مستوى التخصصات حيث تواجدت 7 تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص على مستوى العالم من بينها تخصصا الصيدلة وعلم والسموم والذي جاء ترتيبهما في المرتبة 12 عالمياً والرياضيات الترتيب 33 عالمياً وعلم البوليمر 44 عالميا والصحة العامة والبيئة المهنية الترتيب 76 عالمياً وعلم الغذاء والتكنولوجيا الترتيب 84 عالميًا والعلوم الزراعية 88 عالميا وعلم النبات والحيوان ترتيب 95 عالميًا.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن هناك عددا من التخصصات ضمن أفضل 200 تخصص عالمي ومن بينها تخصص الاحياء والكيمياء الحيوية وتخصص علم الاحياء المجهري وترتيبهما 118 عالميًا، والذكاء الاصطناعي في الترتيب 158 عالميا وعلم الأعصاب والسلوك في الترتيب 192 عالمياً.

وأوضح الدكتور الخشت، أن ترتيب جامعة القاهرة تتطور في مجال الهندسة لتصبح في المركز 228 عالمياً والطب في الترتيب 267 عالميًا، مشيرا إلى أن ما تحصده الجامعة من إنجازات متتالية في التصنيفات العالمية نتاج الخطة الاستراتيجية للجامعة التي تم تنفيذها منذ 2017 مرورا بالتحول الي جامعة من الجيل الخامس لمواكبة التطورات العالمية.

وأضاف الدكتور الخشت رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التصنيف الأمريكي (يو إس نيوز) يستند على عدة معايير تركز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام واثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه، مشيرا إلي أن يبرز اهمية هذا التصنيف عن التصنيفات العالمية الاخرى نظرا لاهتمامه بالبحث العلمى المنشور عالميا، وهذا يوفر معلومات كثيفة للطلاب المحتملين المهتمين بالجامعات الراقية حول العالم.

ومن جانبه، ذكر الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن ترتيب جامعة القاهرة تتقدم سنويا حيث جاءت عام 2017 في المركز 450 عالميا وفي عام 2018 في الترتيب 448 عالميا وفي عام 2019 في الترتيب 434 عالميا وفي عام 2020 في الترتيب 427 عالمياً وفي عام 2021 في الترتيب 392 عالمياً وفي عام 2022 جاءت في الترتيب 363 عالمياً، وفي عام 2024 في الترتيب 271 عالمياً.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة تصدرت الجامعات المصرية في الترتيب 271 عالميًا يليها جامعة الأزهر في الترتيب 327 وجامعة المنصورة 335 وجامعة الزقازيق 362 وجامعة الإسكندرية 379 وجامعة عين شمس 401 وجامعة كفر الشيخ 460 وجامعة اسيوط 489 وجامعة بنها 573 وجامعة طنطا 596 وجامعة المنيا 628 وجامعة قناة السويس 659 وجامعة المنوفية 678 وجامعة الفيوم 730 وجامعة بني سويف 872 والجامعة الأمريكية بالقاهرة 909 والجامعة البريطانية 1034 عالميًا.