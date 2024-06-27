شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 4 ندوات عن مفهوم الوطنية الصادقة فى ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 1- مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة، ويحاضر فيها كل من: د. خالد عمران - أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، والشيخ. يسري عزام - إمام وخطيب مسجد سيدنا عمرو بن العاص، وقارئًا ومبتهلًا الشيخ. محمد الجزار.
2- مسجد المحطة ببئر العبد بشمال سيناء، ويحاضر فيها كل من: الدكتور محمد فوزي محمد عليوة - أستاذ اللغة العربية جامعة العريش، ود. أحمد عطية عبدالغني - مدرس التفسير بكلية أصول الدين بالقاهرة، والشيخ محمود أحمد مرزوق - مدير المديرية، وقارئًا الشيخ أحمد محمد العربي، ومبتهلًا المبتهل عاشور مرسي السيد.
4- المسجد الكبير بـببا ببني سويف، ويحاضر فيها كل من: الدكتور محمد حسني جاد الرب - أستاذ الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية بنات – بني سويف، ود. عبد الرحمن نصار - مدير المديرية، وقارئًا الشيخ أحمد عبد النبي عبد الوهاب راجح، ومبتهلًا: الشيخ عبد الله بدران.
وأكد وزير الأوقاف أن الحفاظَ على نعمة الأمن من أهم ركائز قوة الأوطان واستقرارها، واستمرار تقدمها وازدهارها، فالأمن من أجلِّ النعم التي امتن الله (عز وجل) بها على عباده، حيث يقول الحق سبحانه ممتنًّا على قريش: {لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ * إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ * فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ * الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ}، ويقول سبحانه ممتنًّا على مكة وأهلها: {أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ}، ويقول سبحانه وتعالى: "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آَمِنِينَ"، ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): (مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبه، مُعَافًى فِي جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا)، فإذا وُجد الأمن هنأت الأقوات وازدهرت الدول، وإذا فُقِد الأمن تبعه فَقْدُ كل شيء.
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