- يشترط ألا يقل سن الطالب عن 19 سنة ولا يزيد عن 25.

مدت وزارة الداخلية، فترة التقديم لمعاهد معاون الأمن حتى 4 يوليو المقبل، ويقدم الخليج 365 شرحا مبسطا للطلاب الراغبين في التقديم.

شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع