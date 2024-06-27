شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التقديم لمعاهد معاون الأمن بوزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالخميس، 27 يونيو 2024 10:59 ص
مدت وزارة الداخلية، فترة التقديم لمعاهد معاون الأمن حتى 4 يوليو المقبل، ويقدم الخليج 365 شرحا مبسطا للطلاب الراغبين في التقديم.
- يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فأكثر التقديم.
- التقديم يكون عن طريق الانترنت عبر موقع وزارة الداخلية.
- التقديم هذه الدفعة للذكور فقط.
- يشترط ألا يقل سن الطالب عن 19 سنة ولا يزيد عن 25.
- يشترط تخطي الطالب 8 اختبارات بدنية ونفسية ولياقة.
- يحصل الطالب على مكافاة أثناء الدراسة بالمعهد.
- الاختبارات في 4 معاهد : طرة بالقاهرة وأكتوبر بالجيزة والبحيرة لوجه بحري وسوهاج لوجه قبلى.
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