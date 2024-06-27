شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط بجيش الاحتلال وإصابة 16 جنديا فى انفجار عبوة ناسفة بجنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل قائد فرقة قناصة في جنين وإصابة 16 جنديا بجروح متفاوتة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن الضابط الذي قتل في جنين كان ضمن قوة وصلت لتخليص القوة الأولى التي أصيبت بـ عبوة ناسفة، مبينة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن العبوتين كبيرتين جدا تم زرعهما على عمق متر ونصف المتر.

أشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن العبوة الناسفة الأولى انفجرت في مدرعة من نوع النمر.