شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تؤكد الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية بتطبيق أنشطة اليقظة الدوائية والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عددًا من الصيادلة والأطباء المتميزين في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، وذلك خلال عام واحد من تفعيل وحدة اليقظة الدوائية بالمقر الرئيسي لهيئة الرعاية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية.

وأشار الدكتور احمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى الالتزام بإرشادات منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية مما يضمن تطبيق أعلى المعايير، في الرصد والإبلاغ عن الآثار العكسية والتدريب على رأس العمل والمتابعات الميدانية والحملات التوعوية، كما أشار إلى تقديم ما يقارب 2000 إبلاغ عكسي و3 إشارات مأمونية صادرة من هيئة الدواء بسبب تقارير هيئة الرعاية الصحية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، تقدير هيئة الدواء المصرية لتطبيق هيئة الرعاية الصحية الأمثل لأنشطة اليقظة الدوائية، وتأكيدها أن مركز اليقظة الدوائية التابع لهيئة الرعاية هو أول مركز خارج هيئة الدواء قادر على التعامل مع البلاغات العكسية بشكل متكامل ورصد إشارات المأمونية الناتجة عنها بما يضمن توفير دواء آمن وفعال ورعاية صحية بجودة عالية لكافة منتفعي التأمين الصحي الشامل.

وأشاد الدكتور السبكي، بجهود جميع القائمين على العمل بوحدة اليقظة الدوائية بالمقر الرئيسي للهيئة، ومنسقيها بأفرع الهيئة في المحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، لافتًا إلى أنه جارِ استكمال الهيكل التنظيمي للوحدة بفروع جنوب سيناء وأسوان والسويس باقي محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.