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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: التدخين الإلكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 27 يونيو 2024 09:57 ص
قالت وزارة الصحة والسكان، إن التدخين الالكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات خلال 24 ساعة فقط من القيام بالتدخين.
بين 5-15 سنة
يتم تقليل خطر الإصابة بالسكتات إلى مستوى لا يختلف عن مستوى غير المدخنين.
بعد 15 سنة
خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية يكون كما هو عليه لشخص لم يدخن أبدًا.
التدخين الالكترونى يزيد من خطر الإصابة بالنوبات
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