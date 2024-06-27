شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل توضح آلية تخفيف إنارة الطرق لترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى، بيانا إعلاميا، بشأن الفيديو الذى تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعى، بشأن عدم وجود إنارة على بعض مناطق الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى، مما يتسبب فى وقوع بعض الحوادث.

وأوضحت الهيئة العامة للطرق والكباري الحقائق التالية:



1. تنفيذا لخطة الدولة لـ ترشيد استهلاك الطاقة تقوم وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكبارى بتخفيض الإنارة على شبكة الطرق المصرية، ومنها الطريق الدائري عدا مناطق الكباري ومداخل المدن .

2. يتم الاعتماد على إضاءة المركبات لتحديد حارات المرور للطرق باستخدام ( العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية المضيئة والتخطيط السطحي) ومنها على سبيل المثال المنطقة المشار إليها في الشكوي.

3. تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري على القيام بأعمال الصيانة الروتينية والتأكد من تأمين وسلامه كافة الطرق بشكل دوري ومستمر (من حيث تركيب العواكس الجانبية المضيئة والعلامات الإرشادية والتخطيط السطحي) للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين.

4. تناشد الهيئة العامة للطرق والكباري المواطنين بارسال الشكاوى والبلاغات الخاصة بوسائل تأمين سلامة الطرق ومنع التعديات عليها على الخط الساخن والأرقام التي تم تخصيصها وهي ( الخط الساخن رقم 19487 وعلى رقم 01207255273 ومتاح خدمة الواتس اب على رقم 01207255273) والتي يمكن من خلالها إرسال صور وفيديوهات الشكاوى والمخالفات والتعديات وأماكنها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى.