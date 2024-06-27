شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه).

وكانت فى وقت سابق نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن فى ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (19 مليون جنيه).