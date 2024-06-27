تجديد حبس متهم بقتل زميله في العمل بالتجمع الخامس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهمين بقتل عامل بأحد المصانع 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كشفت التحقيقات أن المجني عليه "رشاد. ا" يعمل بمصنع مواد غذائية بالتجمع، وبسبب وصلة مزاح تعرض أحد زملائه للخصم "نصف يوم" بسببه.

أضافت التحقيقات أن زميله المتضرر حضر إلى العمل بحوزته سكين وانتظر خارجه برفقة اثنين آخرين حتى انفرد بالمجني عليه "رشاد" وسدد إليه طعنات نافذة أودت بحياته.

صرحت النيابة بتشريح جثة المجني عليه ودفنه، وطلبت التحريات حول الواقعة.