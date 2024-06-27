شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجابات.. نماذج استرشادية لأسئلة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الفيزياء، السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2024، وذلك وفقًا لجدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2023/2024 المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم.

واستمرارًا للخدمات التي يقدمها ”الخليج 365” لـطلاب الثانوية العامة، في السطور التالية مراجعة شاملة لـمادة الفيزياء، تتضمن مسائل وتدريبات متنوعة وأسئلة استرشادية، وذلك من إعداد أحمد كمال، أستاذ الفيزياء.



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وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الثانوية العامة 2024، تعقد بنظام الكتاب المفتوح، حيث وجهت المديريات التعليمية خلال الأيام الماضية بالتأكد من توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

وكتيب المفاهيم والذى يتاح لطلاب الثانوية العامة أداء الامتحان به، لا يتضمن أو يشمل إجابات عن الأسئلة أى لا توجد به إجابات صريحة وواضحة عن الأسئلة وإلا اعتبر هذا الأمر تقنينا للغش، وهدف كتيب المفاهيم توفير القواعد والقوانين التى يجب على الطالب حفظها لاستخدامها فى إجابة بعض الأسئلة فهو وسيلة لتوصيل الطالب للمعلومة الصحيحة والإجابة المطلوبة، حيث أن كتيب المفاهيم امتداد لكون الأسئلة والامتحانات تعقد بنظام الأوبن بوك.