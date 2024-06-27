شكرا لقرائتكم خبر عن 30 يونيو إرادة شعب ومسيرة وطن.. قطار التنمية يصل مطروح ونهضة تنموية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة مطروح نهضة ونموًا بكافة القطاعات على ضوء الأولويات التى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها بناء الإنسان المصرى، وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المحلية المستدامة، وتشجيع الاستثمار في محافظات الجمهورية، وشهدت نهضة شاملة فى شتى المجالات، وحققت إنجازات نوعية بمشروعات تم تنفيذها على أرض الواقع منذ 30 يونيو 2013، ولاقت المحافظة اهتمامًا كبيرًا من الدولة المصرية وقيادتها السياسية وبرغم البعد المكاني وصل قطار التنمية إلى غرب البلاد بمشروعات قومية وطنية، وموانئ بحرية وجافة، ومدن جديدة، ومحاور وطرق جديدة أصبحت بمثابة شرايين حياة بصحراء مصر الغربية.

ففي مجال الخطة الاستثمارية، يجري تنفيذ 91 مشروعًا ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2023 /2024 بقطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة وتدعيم الوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، بتكلفة إجمالية بلغت 493.2 مليون جنيه بنسب تنفيذ تجاوزت حتى الآن 71 %.

وفي مجال خدمة المواطنين، ساهمت محافظة مطروح خلال عام في تقديم مساعدات إنسانية ومالية لغير القادرين من أبناء المحافظة كإجراء عمليات جراحية وأدوية وتكاليف زواج وغيرها ما يقرب من 20 مليون جنيه، وذلك لـ 100 ألف و722 مستفيدا من أصحاب الحالات الصحية الحرجة من غير القادرين والتي تستدعي حالاتهم العلاج بمستشفيات خارج المحافظة؛ وذلك لرفع العبء عن كاهلهم ومراعاة لحالاتهم الصحية.

وفي مجال الطرق؛ تم تنفيذ مشروعات الطرق بطول 354 كيلو مترا مع امتداد المسافات بمطروح، وتطوير وتوسعة طريق مطروح الإسكندرية الساحلي حتى الكيلو 8 شرق مرسى مطروح، وجارٍ تطوير 100 كيلو متر داخل المدينة بالشكل الحضاري والسياحي، وسيتم الانتهاء منها خلال 2024 أعمال رصف وتطوير مدخل مدينة الحمام شرق محافظة مطروح المزدوج بطول 1.300 كيلو متر، والذي يربط بين مدينة الحمام والطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية.

وفي مجال مياه الشرب والصرف الصحي؛ تم تنفيذ 12 مشروعًا بتكلفة 6 مليارات و388 مليون جنيه، منها مشروع صرف صحي متكامل بسيوة وبالحمام والضبعة والمرحلة الثالثة بمرسى مطروح، و3 محطات بتوسعات معالجة مرسى مطروح، ومحطات تحلية الرميلة 4 والضبعة، سيدي براني، والخط الناقل من محطات الرميلة للخزانات الاستراتيجية ومن محطة الضبعة حتى رافع غزالة، و107 مشروعات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح بتكلفة 492 مليون جنيه، وتشغيل تجريبي محطة تحلية مياه البحر بالنجيلة بطاقة 3500 متر مكعب في اليوم بتمويل من المحافظة.

وتم إنشاء محطة الرميلة 4 شرق مدينة مرسى مطروح، والمقرر افتتاحها خلال النصف الثاني من العام الجاري، بطاقة إنتاجية 65 ألف متر مكعب يوميًا كمرحلة أولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 ألف متر مكعب يوميًا، على مساحة 60 ألف متر مسطح، وبتكلفة مليار و300 مليون جنيه، وبذلك ترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمحطات الرميلة 1 و2 و3 و4 لـ 125 ألف متر مكعب يوميًا، لتفي باحتياجات مدينة مرسى مطروح، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 65 - 130 ألف متر مكعب يوميًا، مشيرًا إلى أن مكونات المشروع تحتوي على مأخذ بحري إنتاج 130 ألف متر مكعب يوميًا وأعمال كهروميكانيكية 65 ألف متر مكعب يوميًا، وخط صرف المياه المركزة الناتجة من محطة التحلية، ووحدة توليد كهرباء احتياطية لا تقل عن 50% من الطاقة الكهربائية للمحطة، ومحول جهد لا يقل عن 100% من الطاقة الكهربائية للمحطة، ومبني محطة التحلية شاملة غرفة التحكم الكهربائي، وخزانين للمياه المنتجة سعة 10 آلاف متر مكعب لكل خزان على حدة، وشبكات الربط الداخلية بين وحدات المشروع تغذية المياه المالحة - صرف المياه شديدة الملوحة - فضلًا عن المبنى الإداري، مبني الأمن والسور وتنسيق الموقع العام، مبني المولد والمحول.

وفي قطاع الصحة، تشهد المنظومة الصحية والتأمين الصحي بالمحافظة نهضة شاملة لتقديم خدمة طبية علاجية ووقائية تليق بالمواطنين، وتنفذ العديد من المشروعات من إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير للمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والوحدات الصحية بالقرى والنجوع ضمن خطة الدولة الاستثمارية أو خطط المحافظات، أو من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير كافة المتطلبات للمواطنين في جميع التخصصات الطبية والعلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وقد كان لمحافظة مطروح نصيب كبير من النهضة والتطوير التي يشهدها القطاع الطبي والعلاجي على مستوى الجمهورية، حيث شهدت تطوير وتجديد 30 منشأة طبية بتكلفة 843,7 مليون جنيه، وتستعد لدخول المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما جري تنفيذ 24 مشروعًا بدعم من وزارة الصحة والمحافظة، وإنشاء وتطوير21 وحدة صحية وتشغيل مستشفيات السلوم وبراني بعد الإحلال والتجديد، وتطوير مستشفيات الحمام ومرسى مطروح والنساء والأطفال، وإحلال وتجديد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبدي ومستشفى الأمراض الصدرية، وكذا نجاح المركز التخصصي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية بمطروح، في إجراء أكثر من 3175 عملية خلال عامين منها 270 عملية قلب مفتوح و82 عملية أطفال للتيسير على المواطنين مشقة السفر والعلاج، وتم تطوير مستشفيات (العلمين ومطروح العام والحمام المركزي والضبعة المركزي ورأس الحكمة المركزي وسيوة المركزي) و8 وحدات صحية (وحدة أولاد مرعي ووحدة أبو مرقيق ووحدة النهوض بصحة المرأة ووحدة النجيلة القبلية ووحدة وادى الرمل ووحدة جلالة ووحدة زاوية العوامه ووحدة السادات) بتكلفة 285.2 مليون جنيه، كما تم تطوير 8 وحدات صحية هي (النجيلة البحرية، رأس الحكمة، فوكه،أم الرخم، سيدي حنيش، الزويدة، الظافر، ووحدة قرية سيدنا هود) بالإضافة إلى استحداث وحدتين جديدتين هما (المغُرة وأبو ميلاد) بتكلفة 22 مليون جنيه.



وفي قطاع الكهرباء، تم تنفيذ 28 مشروعًا بتكلفة 867 مليون جنيه منها توصيل الكهرباء لجامعة مطروح، ومحطات تحلية الضبعة والعلمين الجديدة ومارينا، ورفع قدرة محطة تحلية السلوم، محطات الصرف الصحي بالكيلو 4 و7 ومنفذ السلوم البري وغيرها.



وفي قطاع التعليم؛ تم إنشاء وإحلال وتجديد 62 مدرسة بإجمالي 758 فصلاً بتكلفة 844,8 مليون جنيه، بالإضافة إلى باقي خطة هذا العام بعدد 18 مدرسة بإجمالي 212 فصلًا بتكلفة 220 مليون جنيه، واستكمال أعمال إنشاءات جامعة مطروح وافتتاح المبنى الإداري للجامعة ومبنى إدارة الكليات، ومبنى الفصول والمدرجات والامتحانات الإلكترونية وأعمال رفع كفاءة البنية التحتية للجامعة، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء كلية الطب بجامعة مطروح، وتم التنسيق مع جامعة الأزهر لفتح فرع لها بمدينة مرسى مطروح العام المقبل والبدء بكلية الدراسات الإسلامية بنات، وإنشاء 6 معاهد أزهرية بعدد 133 فصلا، ونجاح جهود خفض نسبة الأمية للشريحة العمرية من 15 عاما فأكثر خلال 4 سنوات من 32% إلى 24%، كما تم تطوير المعهد التكنولوجي العالي بمطروح، ووصلت عدد المنح الدراسية لأبناء مطروح خريجي الثانوية العامة بالجامعات 340 منحة.



وبالنسبة لمشروعات جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي.. تم إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ، وافتتاح وتشغيل القطاع الثالث لطريق سيوة مرسى مطروح الخرساني الجديد بطول 50 كم ضمن القطاعات الـ6 الجاري العمل بها، مع الانتهاء من 150 كم بالتوازي مع تطوير وتوسعة الطريق الأسفلتي، وعن المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2023 /2024 تم تنفيذ 41 مشروعا وعملية بإجمالي استثمارات 3 مليارات و713 مليون جنيه، وإنشاء وتوزيع مساكن القرية البدوية تعمير 1 ببراني بعدد 24 منزلًا، وتطوير ورفع كفاءة طرق شرق وغرب مطروح بطول 77 كم، وإنشاء استراحة بئر النص الكيلو 145 طريق مطروح/ سيوة.



وفي مجال الزراعة ؛ تم تنفيذ 7 مشروعات لمركز التنمية المستدامة بتكلفة 156 مليون جنيه منها 1400 بئر نشو سعة 120 متر مكعب، و3 خزانات سعة 300 متر مكعب، و200 خزان سعة 160 مترا مكعبا، واستصلاح وتنمية 30 كم بالوديان، وتشغيل ودعم معمل التريكوجراما لمكافحة أفات التمور ومكافحة سوسة النخيل ، ودعم المزارعين بالتقاوي والأسمدة بنصف الثمن، ودعم 146 مربيا بقيمة 6.18 مليون جنيه من صندوق تنمية الثروة الحيوانية والمراعي، ودعم 68 مشروعا للمرأة بمبلغ 1,6 مليون جنيه، وتطوير ورفع كفاءة مجزر مدينة الحمام، وتنفيذ العديد من القوافل البيطرية، واستمرار تنظيم المهرجان الدولي للتمور بسيوة حتى نسخته السابعة بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، ووزارة الصناعة والتجارة الداخلية.



وفي مجال السياحة، استقلت محافظة مطروح 381 طائرة شارتر سياحية العام الماضي من عدد من الدول الأوروبية، واستقبل هذا العام في 16 مايو أولى رحلات طيران الشارتر السياحي القادمة من دولة التشيك، بالإضافة إلى استعدادات مطار العلمين الدولي بما يبشر بموسم سياحي كبير، مع تنظيم والاشتراك في عدد من المعارض والفعاليات السياحية والترويج السياحي للمحافظة.



وفي مجال المشروعات القومية، تعتبر مدينة العلمين الجديدة أول نموذج للجيل الجديد من المدن المليونية والتي من المخطط لها أن تستوعب أكثر من 3 ملايين نسمة في نهاية مراحلها الأولى، وتم إنشاء المدينة على مساحة 48 ألف فدان، لتكون بمثابة نموذج لاستراتيجية شاملة للتخطيط العمراني الهادفة إلى استيعاب جزء كبير من النمو السكاني المتوقع خلال السنوات المقبلة بمفهوم التنمية الشاملة المستدامة، وتم إنشاء ميناء جرجوب الذي يقع على ساحل البحر المتوسط غربي مدينة النجيلة، غربي مدينة مرسى مطروح بنحو 75 كيلو مترًا، و يقع على مساحة 250 ألف فدان بواجهة 50 كيلو مترًا على ساحل البحر، والتكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 10 مليارات دولار، ويهدف المشروع لإنشاء ميناء تجاري ورصيف ركاب إلى جانب مركز اقتصادي وسياحي عالمي، وتجمعات عمرانية ومركز استشفاء، ومنطقة لوجستية، وأخرى صناعية، ومشروع عملاق للاستزراع السمكي، وتتوقع الدراسات أن يخلق المشروع 25 ألف فرصة عمل، وسيتم الاستثمار في مدينة جرجوب وفقا لقانون الاستثمار الجديد.