شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: وتيرة التغيرات المناخية سريعة ونشهد الآن طقس 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع لفصل الصيف هذا العام أن تُسجل درجات الحرارة خلال معظم أيامه قيم أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة، موضحه أن الصيف الماضى شهد أعلى درجات حرارة تم تسجيلها خلال شهر يوليو 2023 بناء على متوسط درجات الحرارة العالمية لسطح الكرة الأرضية، لافته إلى أن الصيف الحالى لا يمكن تحديد أعلى درجات حرارة به إلا بعد انتهاء فصل الصيف شهر سبتمبر المقبل، إلا أن المؤشرات الأولية لشهر يونيو 2024 فقط، أوضحت أنه سجل أعلى معدلات في درجات الحرارة والأعلى من السنوات السابقة، وذلك وفقا لمراجعة البيانات المناخية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت منار، في تصريحات خاصة لليوم السابع: تكرار درجات الحرارة المرتفعة أكثر من مرة خلال شهر يونيو مقارنة بالأعوام الماضية هو السبب في اعتباره الأعلى في درجات الحرارة، وأرجعت ذلك إلى التغيرات المناخية والاحترار العالمى والتحام موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة ببعضها، والذى يؤثر بدوره على دول العالم أجمع وليس مصر فقط، قائلة: طالما استمر وجود احترار وزيادة بـ غازات الاحتباس الحرارى مثل ثانى أكسيد الكربون، ستستمر التغيرات في درجات الحرارة المعتاد عليها، وبالتالي من المتوقع مع الزيادة في غازات الاحتباس الحرارى أن تزيد وتيرة معدل التغيرات المناخية، ووارد حدوث أي تطرف مناخى في الفصول المختلفة، وحدوث ظواهر جوية غير مسبوقة، خاصة في ظل عدم وجود خطوات لوقف الاحترار من قبل الدول الصناعية الكُبرى، والتى تتأثر بها مصر أيضا رغم انخفاض انبعثاتها.

وتابعت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،: أن وتيرة التغيرات المناخية في زيادة بشكل سريع ومستمر، حيث أنه كان متوقع أن نشهد هذه التغيرات وحالة الطقس الحالية خلال الفترة من 2030 -2050، إلا أننا نشهدها الآن خلال 2024 و2025 وهو ما يؤكد أن التغيرات المناخية تحدث بشكل متسارع.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن تشهد البلاد انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال يومى السبت والأحد المقبلين، بمعدل أعلى من درجتين إلى 3 درجات، حيث ستتراوح الدرجات العظمى بالقاهرة الكبرى بين 36 إلى 37 درجة مئوية، وسيصاحب ذلك امتداد لمنخفض جوى في طبقات الجو العليا، موضحه أن ذلك سيساعد في الشعور بنسب أقل من الرطوبة وانخفاض قيم درجات الحرارة.

حيث سيشهد الطقس خلال يومى السبت والأحد المقبلين نشاط للرياح يساعد في الشعور بانخفاض في درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية عن درجات الأسبوع الحالي، ورغم ذلك الانخفاض ستظل درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تعاود الأجواء الحارة وارتفاع في قيم درجات الحرارة خلال يومي الأثنين والثلاثاء المقبلين، بمعدل من درجة إلى درجتين، حيث ستصل درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 30، كما تشهد المحافظات ارتفاع فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجة.



