سقطت من ارتفاع 3 طوابق.. فتاة تلقى حتفها بعد تعثرها على "مشاية" في جيم بإندونسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -الخليج 365:

لقيَت فتاة حتفها أثناء ممارستها للرياضة على جهاز الجري الكهربائي، عندما تعثّرت للخلف في صالة الألعاب الرياضية أثناء التمرين.

ووثقت كاميرات المراقبة اللحظات المأساوية لوفاة الفتاة العشرينية، التي راحت ضحية عشقها لتدريبات اللياقة البدنية.

وأظهرت لقطات مرعبة اللحظة التي سقطت فيها إحدى المهووسات باللياقة البدنية من جهاز المشي وسقوطها من نافذة مفتوحة في الطابق الثالث في صالة الألعاب الرياضية الخاصة بها، حيث وقع الحادث في بونتياناك كاليمانتان الغربية في إندونيسيا، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُظهر الفيديو صفًا من أجهزة المشي التي اعتلت الفتاة العشرينية أحدها وفجأة تعثرت إلى الخلف وسقطت من نافذة الطابق الثالث عندما كانت تحاول الإمساك بإطار الجهاز، لمنع نفسها من السقوط، وفجأة اختفت عن الأنظار.

وقد نقلت الفتاة إلى المستشفى مصابة بجروح خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.