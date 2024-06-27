شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: إطلاق أول خطة عمل عربية لمكافحة تعاطي المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن قضية مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات العشر الأخيرة بشكل خاص، باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر.

وقالت إن هذا الاهتمام الراهن تجسد فى إعداد الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2024 حتى 2028 والتي أنجزها الصندوق بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لاتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، واجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، ولقد حظيت بموافقة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وستشرُف بإطلاق سيادته لها في القريب العاجل.



وزيرة التضامن والدكتورة غادة والى في جولة تفقدية لمركز امبابة لعلاج الإدمان

جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا واصطحبتها في جولة تفقدية لـ مركز امبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركز نموذجي يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية ،حيث تم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وخبراء مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة وبمشاركة 200 متعافي من الإدمان .



وزيرة التضامن والدكتورة غادة والى

وأشارت" القباج" الى تطوير خطة عمل عربية واضحة للتعامل مع أضرار مشكلة المخدرات وعواقبها، والتي جاء إعدادها بطلب مقدم من مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب وأطلقت فى شهر مارس من العام الماضي برعاية كريمة من أحمد أبوالغيط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة غادة والى المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ونسعى من خلال هذه الاستراتيجيات الرائدة أن نسلك نهجا يشجع على توطيد دعائم السلم الاجتماعي والأمن

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر الى الدكتورة غادة والي وأعضاء المكتب بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعاونهم الدائم والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، كذلك التحية للمتعافين من الإدمان للتغلب على مرضهم والوصول بسفينة تعافيهم إلى بر الأمان