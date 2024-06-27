شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السكة الحديد تنظم ندوات للتوعية بمخاطر ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والان مع تفاصيل الخبر

عقدت هيئة السكة الحديد اليوم، ندوة بقاعة مجلس مدينه بني مزار بمحافظة المنيا، للتوعية والتصدى لظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات، فى إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل، لمواجهة الظاهرة التى تعرض القطارات للتخريب ما يؤثر على سلامة الركاب وقائدئ القطارات وتعطيل مسيرها.

وأكدت الهيئة، أن الهدف الأساسى من عقد هذه الندوات هو التأكيد على ضرورة المشاركة الفعالة من وسائل الإعلام المختلفة، ودور العبادات من المساجد والكنائس وقصور الثقافة فى التصدى وتوعية الأطفال بمخاطر هذه الظاهرة السلبية والتى تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الإخلال بسير مرفق عام وتخريب الممتلكات العامة بالسكك الحديدية، وتوضيح مدى تأثيرها على عمليات التطوير التى تقوم بها وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر فى جميع القطاعات، خاصة في ظل المبالغ الكبيرة التي خصصتها الدولة المصرية لإحداث هذه النقلة النوعية الكبيرة في قطاع السكك الحديدية، حيث إن كل هذه التلفيات التى تحدث لزجاج العربات يتم صيانتها من ميزانية السكة الحديد الأمر الذى يشكل عبئاً كبيراً على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية للعربات والتطوير المستمر في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

كما يتم التوضيح بأنه يتم تصوير مرتكبى مثل هذا السلوك السلبى ويتم إحالة مرتكب هذا السلوك إلى النيابة العامة بتهمة تخريب أموال الشعب وتعريض حياة المواطنين للخطر وتطبيق أقصى العقوبات ليكون بذلك عبرة لغيره من مرتكبى هذه السلوكيات.

وتم عقد الندوة تحت رعاية المهندس محمد عامر – رئيس الهيئة، وبحضور عدد من قيادات هيئة السكة الحديد واللواء أحمد مصطفى السايس – رئيس مجلس مدينة بنى مزار والمهندس هانى الخولى – نائب رئيس المجلس والشيخ أحمد حسن – مدير أوقاف بنى مزار و الشيخ محمود محمد – إمام بوزارة الأوقاف والقمص هدرا راشد – كاهن كنيسة بنى مزار وعدد من الرائدات الريفيات بوزارة التضامن لتوعية الأسر بالمنازل وعدد من الأهالى والمواطنين.



ندوة شعبية للتوعية بمخاطر رشق القطارات بالحجارة



تكريم بعض المشاركين فى الندوة



الندوة تستهدف التوعية بمخاطر رشق القطارات



جانب من ندوة شعبية فى بنى مزار