شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لإطلاق مهرجان الفسطاط للحرف التراثية بمصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

تستعد محافظة القاهرة لإطلاق فعاليات مهرجان الفخار بفسطاط مصر القديمة، حيث يجرى الآن وضع خطة العمل لكافة التجهيزات، بهدف تدعيم الحرف اليدوية والتراثية والسعى الدائم لمد يد العون لها طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة بهذا الشأن و تعليمات محافظ القاهرة.

وفى السياق تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قرية الفواخير والمثلثة بمشاركة نخبة من فناني القرية وبحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير واللواء أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين لاستعراض المواقع المقترحة لإقامة مهرجان الفسطاط للفنون التراثية و المقرر إقامته خلال الفترة القادمة وعبر تكاتف جميع جهود الاجهزة التنفيذية و شركاء التنمية.

وفي مستهل الزيارة عقدت لقاء مع الحضور لاستعراض أهم اعمال التطوير المقترحة لقرية الفواخير والمثلثة و للتصور المقترح لاقامة المعرض من خلال عرض تقديمي عقبه جولة ميدانية شملت قرية الفواخير لوضع مقترح لرفع كفاءتها كما شملت الجولة استعراض نسب تنفيذ الأعمال الانشائية بالمعارض و الاتليهات والتي يتم إقامتها حاليا بسور القرية أولا بأول ليتم الانتهاء منها قبل اقامة المهرجان حيث وجهت سيادتها مراعاة المواصفات الفنية في أعمال التشطيبات لتتناغم الاعمال بها مع طبيعة تصميم القرية.



كما شملت الجولة الميدانية تفقد حديقة الأمل التابعة للهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة باعتبارها احد المواقع المقترحة لاستضافة المهرجان بها حيث وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم بضرورة الرفع المساحي لكافة الأبعاد بها لوضع تصور لكيفية استغلالها الاستغلال الامثل لاستقبال ضيوف وزوار المهرجان بالاضافة الى تحديد المواقع لعرض الاعمال الفنية والمنتجات الفخارية و منتجات الحرف التراثية المختلفة والتي سيتم اختيارها بعناية فائقة لتتناسب مع طبيعة المهرجان من خلال لجنة سيتم تشكيلها .



وفي سياق متصل، تفقدت "عبد المنعم" منطقة المثلثة و منطقة درب 17 و18 لوضع تصور ومقترح لأعمال التطوير بها ورفع كفاءتها من خلال رفع كفاءة البلدوات والارصفة والارضيات بها وإمكانية تدبيش الاراضي الواقعة على الطريق خلف المثلثة لتتناسب مع أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي شملتها المنطقة لتتماشي في سياسة الدولة المصرية لخلق مزارات سياحية جديدة تعد مظاهر جذب للمنطقة و تدعيمها بكافة الخدمات اللائقة وتشجيع السياحة الداخلية والخارجية .



وخلال الجولة استمعت لكافة الاراء و المقترحات لتحديد موقع مهرجان الفخار بفسطاط مصر القديمة من خلال مراعاة عدة معايير منها توفير مساحة مناسبة لاستقبال مرتادي وضيوف المهرجان وتحقيق انسيبابية الحركة بين قرية الفواخير و المثلثة وحديقة الأمل مع توفير أماكن الخدمات .