شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: دعوة قيادات المهنة بمصر وعمداء الكليات لمناقشة مزايا البورد العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس البورد العربى، لليوم الثانى على التوالى، اجتماعات لجنة التدريب بالمجلس العلمى لاختصاصات التمريض والقبالة بالبورد العربى للتمريض، وأشارت إلى أن الدكتور أحمد التودى مدير مكتب مصر للبورد العربى تابع اجتماعات المجلس العلمى للتمريض والقباله بالبورد العربى، والتى ناقشت فى يومها الثانى دليل اختصاص تمريض الكوارث والطوارئ.

وأفادت الدكتورة كوثر محمود بأن اجتماع لجنة التدريب تطرق إلى الوحدات التدريبية للكوادر الطبية والتى شملت؛ إدارة الكارثة وخطة الاستجابة، الاستجابة والتأهب للكوارث، نظام قيادة الحوادث، التعاون متعدد التخصصات والدمج المجتمعى، بروتوكولات التواصل وإدارة المعلومات فى الكوارث، الجوانب النفسية للكوارث، الأخلاقيات فى الكوارث، والكوارث فى الميدان.

وأشارت إلى أن اجتماعات لجنة الامتحانات بدأت منذ اليوم الخميس وستستمر حتى يوم الأحد المقبل 30 يونيو برئاسة الدكتورة ميرنا أبى عبد الله ضومط رئيس المجلس العلمى بالبورد العربى، والتى رحبت بأعضاء لجنه التدريب وشاركت في مناقشات اجتماع اللجنة.

وقالت نائب رئيس البورد العربى إنه تم دعوة قيادات التمريض بمصر وعمداء كليات التمريض الحكومية والخاصة، والدكتورة شادية عبد القادر رئيس قطاع لجنة التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات لمناقشة مزايا البورد العربي للتمريض العربى وتشجيع التمريض بمصر للإلتحاق بدراسته، وذلك بمقر النقابه العامة للتمريض.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن الدكتورة ميرنا أبى عبد الله ضومط ستقوم بشرح ألية الدراسة بالبورد العربى للتمريض لقيادات وعمداء التمريض، وذلك بمشاركة عدد من أعضاء المجلس العلمي بالبورد العربي تحت إشراف مكتب مصر.