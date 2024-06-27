شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 15 سفينة على متنها 49194 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 16 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة (WADI ALKARNAK) والتى ترفع علم مصر ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ63000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتى ذلك فى إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 27738 طن تشمل: 7833 طن يوريا و1190 طن مولاس و3082 طن علف بنجر و2801 طن ملح و5691 طن رمل و 7140 طن بضائع متنوعة.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49194 طن تشمل: 8989 طن حديد و10500 طن ذرة و1001 طن حمص و1900 طن فول و962 طن خشب زان و 6705 طن خردة و 9947 طن سكر و8560 طن قمح و2187 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 630 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1646 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2610 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26316 طنًا.. بينما بلغ رصيده فى مخازن القطاع الخاص 113628 طنًا.



كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3574 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبيه و كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6611 حركة.