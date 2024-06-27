شكرا لقرائتكم خبر عن مختار جمعة: هيئة الأوقاف تربح 2.7 مليار جنيه بزيادة 400 مليون عن عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف حققت 2.7 مليار جنيه عوائد أرباح وإيرادات هذا العام بزيادة أكثر من 400 مليون جنيه عن العام الماضى.

وقال الوزير - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس "إن ذلك بفضل دعم الدولة المصرية لمنظومة الوقف وحرصها على استيداء جميع حقوقه، وحسن توظيف جميع أعيانه بما يحقق الغرض من الوقف ويعظم عوائده، لتنفق وفق مصارفها الشرعية".

وأشاد بجهود العاملين بالهيئة، مقدرا ما بذلوه من جهد كبير خلال العام المالي 2023 / 2024.