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شكرا لقرائتكم خبر عن الثانوية العامة 2024.. اختبر مهاراتك فى أقوى أسئلة الفيزياء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - محمد عبد الرحمنالخميس، 27 يونيو 2024 02:16 م
يقدم ”الخليج 365” خدمة مميزة لطلاب وطالبات الثانوية العامة، من نماذج لشكل أسئلة امتحان مادة الفيزياء، إذ يستعد طلاب وطالبات الشعبة العلمية لأداء امتحان المادة السبت المقبل الموافق 29 يونيو 2024، وذلك ثالث أيام امتحانات المواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.
ويختبر الطلاب من خلال التدريبات والأسئلة مهاراتهم في الحل قبل أداء امتحان آخر العام، إذ يشمل امتحان مادة الفيزياء، 46 سؤالًا، منها سؤالين مقالى، ويتم الإجابة عن الـ"46 سؤالًا فى 3 ساعات، ومخصص للمادة 60 درجة.
وينشر وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.
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