شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بالتنمية المحلية لمناقشة تعديل مواعيد إغلاق المولات والمحال بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الخميس اجتماعا للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلى رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء، وذلك بناءً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لوزير التنمية المحلية بعقد اجتماعا لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية خلال فصل الصيف اعتبارًا من أول يوليو عام 2024 .

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه تم مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم فى خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق فى معدلات استهلاك الكهرباء.



كما تناول الاجتماع كذلك استعراض لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2014 بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح 580 نشاطًا بدلًا من 316 نشاط، حيث تم إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة والأمر الذى يساهم فى التيسير على المواطنين فى استخراج التراخيص ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يساهم فى تبسيط الاجراءات على المواطنين لتشجيعهم على التقدم على منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمى .

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.