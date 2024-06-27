شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: حملات لتطبيق مواعيد الغلق الجديدة تبدأ الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الأجهزة التنفيذية للأحياء تبدأ الإثنين المقبل تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الخاص بـ غلق المحال في العاشرة مساء، وذلك لترشيد الكهرباء.

وأضافت نائب محافظ القاهرة لـ"الخليج 365"، أن قرار الغلق يطبق على المحال التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً، وأنه سيتم التنبيه على المحال بالالتزام بالمواعيد الجديدة من خلال حملات للأحياء تمر يوميا على المحال قبل مواعيد الغلق المحددة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أنه تقرر فى ضوء جهود ترشيد الكهرباء، غلق المحلات التجارية 10 مساء باستثناء السوبر ماركت 1 صباحاً اعتبارا من الأسبوع المقبل، موضحا أنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بـ مليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت تقدر بـ 300 ألف طن تصل بداية الأسبوع المقبل بتكلفة 180 مليون دولار.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء الماضى، اجتماعا؛ لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

