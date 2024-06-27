شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الدنمارك: مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى فرصة للشركات الدنماركية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت سفيرة الدنمارك بالقاهرة آنه دورته ريجلسن، أن مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى يمثل فرصة قيمة لربط الشركات الدنماركية بنظيراتها المصرية والمساهمة فى التنمية الاقتصادية للبلاد.

وأضافت السفيرة آنه دورته ريجيلسن، أن الدنمارك رائدة فى مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والابتكار، موضحة أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر هى شراكة استراتيجية.

وتابعت السفيرة: "الدنمارك باعتبارها عضوًا قويًا فى الاتحاد الأوروبي، حريصة على المساهمة فى هذا المؤتمر المهم، ونحن نؤمن بأن خبرتنا فى العديد من المجالات إلى جانب نقاط القوة الأوسع التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تساهم بشكل كبير فى النمو الاقتصادى والازدهار فى مصر".

وفى بيان صحفى للسفارة، أشارت إلى أن الدنمارك تستعد للقيام بدور بارز فى مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعرض تاريخها من الشراكات التجارية الناجحة مع مصر وتهدف إلى تعزيز هذه العلاقات.

وأضافت أن المؤتمر المقرر عقده فى القاهرة فى الفترة من 29 إلى 30 يونيو الجاري، يعد بمثابة منصة رئيسية لتعزيز علاقات الاستثمار بين الاتحاد الأوروبى ومصر، لافتة إلى أن الدنمارك تدرك الإمكانات الكبيرة للتعاون فى مختلف القطاعات، وأهمها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وهى ملتزمة بتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

وأوضحت السفارة، أنه خلال المؤتمر ستعرض الدنمارك فى مجال الاستدامة والنمو الأخضر، خبرتها فى مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، بهدف المساهمة فى تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة فى مصر. تشمل بعض شركات الطاقة الدنماركية الكبرى المشاركة: C2X، وVestas، وCIP.

وفيما يخص الابتكار والتكنولوجيا والحلول الحيوية، ستقدم الشركات الدنماركية حلولاً متطورة فى مجالات مثل الابتكار والتكنولوجيا والحلول الحيوية، بما فى ذلك المشاركة القوية من قبل Novo Nordisk وNovonesis وOrana وCrossWorkers وAller Aqua.

وستشارك الشركات الدنماركية فى حلقات نقاش، وفعاليات للتواصل، واجتماعات ثنائية، بهدف إقامة شراكات جديدة واستكشاف فرص الاستثمار.