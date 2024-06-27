وزير العمل يطلق البث التجريبي لمنصة العمالة غير المنتظمة بأسيوط والمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أطلق حسن شحاتة، وزير العمل، صباح اليوم الخميس، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، البث الأولي والتجريبي للمنصة الإلكترونية للعمالة غير المنتظمة بمديريتي العمل بمحافظتي أسيوط والمنيا.

وذكرت "العمل"، بحسب بيانها، الخميس، إن إطلاق هذا البث التجريبي اليوم بالمحافظتين يأتي كمحطة رابعة بعد إطلاق المنظومة تجريبيًا في محافظات الإسكندرية، وبورسعيد، والجيزة.

وفي نفس السياق، قال وزير العمل، إن المنصة تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيًا، من كل جوانبها المالية والفنية وقواعد البيانات.

وأضاف "شحاتة"، أن المنصة تهدف إلى ميكنة المنظومة، وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات والمعلومات على المقاولين وأصحاب الأعمال والشركات الوسيطة التي تعمل بها عمالة غير منتظمة، وتسهيل الإجراءات وبيانات التسجيل.

وأكد أن المنصة ستضمن صحة ودقة قاعدة البيانات؛ مما سيترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق، داعيًا أصحاب الأعمال إلى التعرف على المنظومة وتسجيل بياناتهم، والوقوف على أي ملاحظات.

واستمع وزير العمل، إلى عرض عن كيفية دخول أصحاب الأعمال لتسجيل بياناتهم على المنصة؛ تمهيدًا للحصول على الخدمة إلكترونيًا تماشيًا مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، موجهًا بالعمل على تذليل جميع العقبات التي قد تظهر أثناء البث لضمان تحقيق المنصة لهدفها على أكمل وجه.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف العمالة غير المنتظمة، من خلال إدارات مختصة، ووحدة تنفيذية، بمتابعة حسابات العمالة غير المنتظمة، وتسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات، لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكافة مجالاتها. وتخصصاتها.

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