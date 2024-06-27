شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: عدد الشهداء فى صفوف الصحفيين بالبلاد منذ 7 أكتوبر الأعلى فى 100 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الإعلام الفلسطينى، أحمد عساف، إن عدد الشهداء فى صفوف الصحفيين الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلى المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى، إلى 150 شهيدا، مشيرا إلى أن هذا العدد من الشهداء فى صفوف الإعلاميين يعد الأعلى منذ 100 عام فى كل الحروب.



جاء ذلك فى تصريحات لوزير الإعلام الفلسطينى خلال افتتاح المعرض التكنولوجى وسوق البرامج بمدينة الثقافة بالعاصمة اليوم/ الخميس / على هامش فعاليات المهرجان العربى للإذاعة والتلفزيون فى دروته الـ24 لليوم الثانى بتونس الذى ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية تحت شعار « نصرة فلسطين » خلال الفترة من 26 وحى 29 يونيو الجاري.



وأوضح عساف أن الشعب الفلسطينى يتعرض لحرب إبادة جماعية وجريمة تطهير عرقي، مؤكدا دور الصحفيين الفلسطينيين والإعلام العربى فى كشف حقيقة ما يحدث فى فلسطين المحتلة ونصرة غزة، موجها بضرورة دعم الصحفيين الفلسطينيين المستهدفين خلال هذه الفترة.



وأضاف أن هذه الحرب راح ضحيتها أكثر من 50 ألف ما بين شهداء ومفقودين ومئات الآلاف من الجرحى والمهجرين وهم فى حاجة للدعم من كل أحرار العالم ، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى لتزوير التاريخ لكن فى النهاية الرواية الفلسطينية انتصرت.



ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية فى 7 أكتوبر الماضى واجه الصحفيون فى القطاع هجمات إسرائيلية متواصلة تستهدفهم بشكل مباشر وتطال منازلهم وعائلاتهم ومقرات مؤسساتهم الإعلامية.