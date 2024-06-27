شكرا لقرائتكم خبر عن طب عين شمس تصدر بيانا حول حريق بإدارة الدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت كلية الطب بجامعة عين شمس بيان حول واقعة الحريق اندلع حريق صباح اليوم الموافق 27 يونيو 2024 بكلية الطب جامعة عين شمس.

وقال البيان: في تمام الساعة 8:45 صباحا بإدارة الدراسات العليا بالكلية وعلى الفور تم الاتصال بالجهات المعنية والحماية المدنية وقد نجحت أجهزة الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده؛ ولا يوجد أي إصابات وجارى الوصول إلى الأسباب وراء ذلك الحريق.

وتابع: وقد انتقلت الإدارة العليا للكلية الدكتور عميد الكلية رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس والسادة الوكلاء والمدير التنفيذي للمستشفيات والسيد اللواء أمين عام جامعة عين شمس على الفور إلى موقع الحريق كما انتقل مسئولي قسم الوايلي إلى موقع الحريق وتقوم أجهزة البحث الجنائي في التحري للوصول إلى أسباب الحريق وتتولى النيابة التحقيقات في أسباب وملابسات الحريق.



