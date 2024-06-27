شكرا لقرائتكم خبر عن شروط التقدم لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية للحاصلين على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم بـ مدرسة الضبعة النووية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي المقبل، وتنسيق القبول وشروط التقديم ومميزات الالتحاق بالمدرسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة الطاقة النووية للتكنولوجيا التطبيقية هي المدرسة الأولي والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، و التي يتم تأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتقع المدرسة في مدينة "الضبعة" بمحافظة مطروح، وتم ضم المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية من العام الماضي، وتأتي الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكنى الإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية .

- ألا يقل متوسط مجموع مواد ( الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة%95

- التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة الأزهرية (بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى المجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين.

- أن يسجل الطالب على الموقع الإلكترونى الذي يتم نشره .

- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

- أن يكون لائقًا طبيا ( اجتياز الكشف الطبي).

- يتم سداد مبلغ (3000) ثلاثة الاف جنيها مصريا للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ( بالاضافة الى المصاريف الحكومية العادية).

: مميزات المدرسة

- إمكانية توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة .

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

- امكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقاً للمجموع الحصول علي شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية.

- المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية ، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وصندوق بمدينة الضبعة التعليم حياة القومي الخيري.

. توفر المدرسة السكن و الذي يحتوي علي مطعم و صاله للمذاكرة ومسجد.

- توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الأسكندرية.

- تدريبات ميدانية للطلبة اثناء فترة الدراسة.

تخصصات المدرسة

- تضم المدرسة ثلاثة تخصصات و هي" الميكانيكا النووية والكهرباء النووية والإلكترونيات النووية".

- الدراسة عامة في الصف الأول ، ويبدأ التخصص من الصف الثاني حيث يختار الطالب التخصص الذي يرغبه.

- يدرس الطلاب المواد الدراسية للتعليم الفنى إضافة لمواد تتعلق بالطاقة النووية، يدرس الطالب مواد ثقافية : لغة عربية، لغة إنجليزية، لغة روسية بمدينة الضبعة تربية دينية، فيزياء كيمياء، رياضيات تربية وطنية ودراسات اجتماعية. ومواد فنية : تكنولوجيا عامة كهرباء ، تكنولوجيا عامة ميكانيكا، تكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فنى، الأمان الصناعي حاسب آلى وتكنولوجيا طاقة نووية، بالإضافة إلى ثلاث ورش عملية : ورشة كهرباء ، ورشة ميكانيكا وورشة إلكترونيات.





إجراءات الاختبارات



تخصصات المدرسة



شروط الالتحاق



مميزات المدرسة