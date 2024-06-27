شكرا لقرائتكم خبر عن جو بايدن يصل أتلانتا استعدادا للمناظرة الأولى مع دونالد ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم إلى أتلانتا استعدادا للمناظرة الأولى مع دونالد ترامب، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.

يذكرأن، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الرئيس الامريكى جو بايدن يغادر البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا قبل ساعات من المناظرة الرئاسية الأولى أمام ترامب.

وسيدخل بايدن وترامب المناظرة فى مواجهة رياح معاكسة عاتية، بما فى ذلك الرأى العام القلق من السياسات الحزبية، كما أن المرشحين لا يحظيان بإعجاب أغلبية الأمريكيين، وفقا لاستطلاعات الرأى، ويقدمان رؤيتين مختلفتين تماما فى كل قضية رئيسية تقريبا، وقد وعد ترامب بإجراء خطط كاسحة لإعادة تشكيل الحكومة الأمريكية إذا عاد إلى البيت الأبيض، بينما قال بايدن أن منافسه سيمثل تهديدا وجوديا على الديمقراطية فى البلاد.